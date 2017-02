Cocaina, un mercato che non conosce crisi. Anche in Lombardia



Periodicamente le sforze dell'ordine di Milano e del resto della Regione si trovano a dover fronteggiare spaccio e consumo di sostanza stupefacenti. In brba a qualsiasi crisi economica, questo mbene "di lusso" continua ad essere consumato da giovani e meno giovani.



Di recente è finito in carcere un corriere straniero bloccato dagli agenti della Polizia ferroviaria alla stazione di Porta Garibaldi (Milano) con 64 dosi di coca contenute in involucri nella pancia. Nelle ultimissime ore, poi, nel milanese sono finite in carcere 18 persone tra cui 11 marocchini che spacciavano cocaina ed eroina tra i campi d granturco intorno a Cusago