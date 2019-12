Cociancich alla guida di Italia Viva: ancora dubbi sulla segreteria. Inside

Italia Viva non ha ancora nominato i coordinatori milanesi. Segno che c'è più incertezza di quello che si potesse intuire. Il 2 dicembre alle 21 Matteo Renzi è arrivato a Milano, e - secondo i rumors della vigilia - avrebbe dovuto nominare il coordinamento milanese. In un primo tempo il favorito per la guida del partito sarebbe dovuto essere Francesco Renato Caroli, in virtù del fatto che Ada Lucia De Cesaris e Roberto Cociancich, fedelissimi di Renzi, erano stati nominati in cda di partecipate di Cassa Depositi e Prestiti. Invece, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, potrebbe comunque cadere su Cociancich la responsabilità ci costruire il partito sotto la Madonnina. Capo scout, uomo di grande esperienza, legato al capo di Italia Viva da lunghi anni di amicizia, Cociancich sarà, pare, affiancato da una donna su Milano e da altri due esponenti sulla provincia. Il quadro però non è ancora chiaro, anche se il tempo passa e c'è sempre più bisogno di una struttura che supporti il messaggio in una terra difficile come Milano, dove il centrosinistra è forte e il renzismo può avere una buona presa, ma dove il Pd è molto organizzato e ha vinto le ultime due elezioni amministrative anche in controtendenza rispetto all'Italia.

fabio.massa@affaritaliani.it