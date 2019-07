Milano, cane abbandonato su un balcone. Codacons presenta un esposto



Il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica dopo che un golden retriever è stato lasciato sul balcone sotto il sole per ore e ore ed è stato salvato solamente dall'intervento dei vigili del fuoco.



L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto questo povero cane che non aveva nemmeno la possibilità di rientrare in casa. Inoltre, non aveva né acqua né cibo sul balcone. La polizia ha notificato al padrone una multa per abbandono di animali, che è una fattispecie prevista dal nostro codice penale: tale reato è previsto all’art. 727 c.p. “Chiunque abbandona animali domestici è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.