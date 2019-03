Brusca frenata metro: se c'è errore umano, diritto a risarcimento

E' ancora in prognosi riservata il 57 enne che ieri è rimasto coinvolto nella brusca frenata di un convoglio della metropolitana linea verde nei pressi della fermata di Loreto, ricoverato al Niguarda in codice rosso non sembra essere per fortuna in pericolo di vita.

Altri due passeggeri sono finiti in ospedale in codice verde mentre due persone sono state medicate sul posto. Dai primi rilievi e dalle dichiarazioni rilasciate da ATM sembrerebbe essersi attivato, automaticamente, il sistema di frenata di sicurezza del convoglio in quanto il treno stava viaggiando ad una velocità superiore rispetto a quella consentita.

Codacons: "Se confermata la versione dell'errore umano ATM dovrà necessariamente risarcire tutti i pendolari rimasti coinvolti nell'incidente. Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica per l'accaduto al fine che vengano accertate le responsabilità di quanto successo.

Invitiamo tutti i cittadini rimasti coinvolti nell'incidente a contattare l'Associazione, all'indirizzo e-mail info@codaconslombardia.it al fine di chiedere informazioni ed essere assistiti su quanto accaduto."