Codogno, Caritas contro il Comune. Negato spazio per iniziativa pro migranti

MIGRANTI, SCONTRO TRA CARITAS LODI E COMUNE DI CODOGNO

Scontro tra la Caritas di Lodi e il Comune di Codogno. “La giunta leghista di Codogno rifiuta di concederci lo spazio per la manifestazione ‘Sconfinati’ con queste motivazioni, che coraggio”. Lo afferma su Twitter la Caritas di Lodi, postando una foto con la lettera a data 29 ottobre della giunta comunale di Lodi nella quale rifiuta la richiesta di patrocinio e occupazione della sala comunale per la manifestazione sul tema delle migrazioni intitolata “Sconfinati”.

La motivazione è espressa in “elementi e pensieri non condivisi primo fra tutti l’errata esaltazione di una situazione di disagio”. "Motivazioni profondamente false e infondate", scrive in una nota la Caritas lodigiana. "Quale errata esaltazione del disagio? Raccontare le storie di chi ha attraversato il mare in questi anni è errato in cosa?".