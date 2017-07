Colf morta a Milano: mistero ruota intorno a chiavi di casa



Ancora molti gli aspetti da chiarire sulla morte di Mariana Odica, la Colf romena di 35 anni trovata senza vita domenica sera nell'appartamento della sua datrice di lavoro in viale Coni Zugna 65, a Milano. In particolare si cerca di capire come mai la porta d'ingresso fosse chiusa nonostante all'interno dell'abitazione sia stato trovato il mazzo di chiavi della colf. Come ha fatto l'assassino a chiudere la porta dopo aver commesso l'omicidio? Questa la domanda che sta tenendo occupati gli investigatori. Oppure la morte non è stata immediata e la donna si chiusa da sola, anche se non ci sono tracce che dimostrino un suo trascinamento.



L'arma e' stata trovata sotto il suo corpo. L'assenza di ferite alle mani o agli avambracci porta a pensare che si tratti di suicidio anche se gli investigatori della Squadra mobile continuano a restare cauti e ripetono che nessuna pista è esclusa, compresa quella dell'omicidio.