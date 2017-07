Colf trovata morta a Milano, confermata pista suicidio

E' morta per dissanguamento Mariana Odica, colf romena 35 enne, trovata morta una settimana fa in un appartamento di viale Coni Zugna a Milano. La donna si e' suicidata: questa la pista confermata dagli investigatori, dopo che anche l'autopsia e le altre analisi sul cadavere hanno fornito elementi utili a questa conclusione. Si e' dunque inferta da sola le 5 coltellate che l'hanno uccisa, ma la modalita' anomala del suicidio ha costretto la Squadra Mobile di Milano, guidata da Lorenzo Bucossi, alla cautela, anche se fin dall'inizio era stato analizzato che la direzione dei fendenti fosse compatibile con questa ipotesi.

Ci sono prove oggettive e inconfutabili sul suicidio di Mariana Odica, 35 anni, la colf trovata morta nell'appartamento di viale Coni Zugna a Milano. Come non capita spesso in questi casi, tutte le telecamere che circondano il palazzo, in ogni suo punto di accesso, hanno registrato senza interruzioni. Si tratta di 8 telecamere di cui 7 funzionanti, che nelle 30 ore di registrazione prese in considerazione (la donna, da analisi del medico, era morta al massimo 12 ore prima del ritrovamento) non hanno ripreso nessuno entrare e uscire. Nell'appartamento, dove poi e' stata trovata, una finestra era aperta ma anche in quel caso la telecamera che puntava in quella direzione non ha registrato movimenti. Gli investigatori della Mobile di Milano, guidati da Lorenzo Bucossi, non hanno riscontrato nessuna manomissione nell'impianto ne' cali di tensione ma hanno dovuto visionare a lungo il fiume di immagini. Fin dal primo momento con l'analisi del medico legale il fatto che non ci fossero ferite da difesa sul corpo ha indirizzato gli agenti verso questa pista, ma l'approfondimento ha richiesto alcuni giorni ed e' finito ieri. Sulla scena inoltre non c'erano schizzi di sangue.