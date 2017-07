Colf uccisa in un appartamento a Milano: l'autopsia non chiarisce i dubbi

Monica Odica e' morta tra le 15 di sabato e le 13 di domenica. E' quanto emerge dall'autopsia eseguita oggi sul corpo della donna che aveva accettato il giorno prima del suo decesso l'incarico di domestica - bambinaia per aiutare la padrona di casa con due bimbi piccoli durante le ferie estive. Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal pm Eugenio Fusco,stanno sentendo in queste ore diverse persone per cercare di ricostruire la vita della 35enne, anche alla ricerca di possibili ragioni che possano averla indotta a un eventuale suicidio. Al momento, restano aperte sia la pista dell'omicidio che quella del suicidio. Un aiuto agli inquirenti potrebbe venire anche dall'analisi delle telecamere presenti nella zona.

C'e' almeno un elemento che fa escludere l'ipotesi del furto finito male per il giallo che riguarda Monica Odica, 35 anni, la colf rumena trovata morta sabato sera a Milano. Era riversa in un lago di sangue in una casa di viale Coni Zugna 65, in zona Navigli dove lavorava, ma su un tavolo sono stati trovati 450 euro. Intatti. Un ipotetico ladro pero' non li avrebbe lasciati in bella vista. La casa era in ordine e la luce era spenta, quando la proprietaria, C.L. - benestante 44enne ex moglie di un imprenditore di Fino Mornasco (CO) - e' rientrata e ha visto il cadavere. La porta dell'appartamento, poi, era chiusa a chiave. Se di omicidio si trattasse, dunque, la scena potrebbe essere stata questa: chi l'ha uccisa e' entrato aprendo autonomamente o era una persona conosciuta alla donna, e quindi si e' fatto aprire. Poi ha sferrato 5 o 6 coltellate al collo e al torace, ha chiuso la porta ed e' andato via. La donna aveva ancora i vestiti addosso. L'arma trovata sotto il corpo, non di grandi dimensioni, sarebbe un normale coltello da cucina. Mariana Odica non ha figli e parlava bene italiano, a quanto si e' appreso; era gia' stata in Italia in passato anche se in questo caso, forse per questo nuovo lavoro, si era trasferita da poco. La donna era stata assunta per fare la bambinaia e collaboratrice domestica. L'idea del suicidio resta valida anche perche' la medicina forense non esclude la morte causata da ferite da arma da taglio autoinflitte. A complicare la ricostruzione l'assenza di ferite sulle mani della donna, che se fosse stata aggredita, a questo punto non si sarebbe pero' difesa in alcun modo.