'Collaboratore' di Corona trovato con pistola rubata

Collaboratore di Corona denunciato, aveva pistola rubata

A Rogoredo, nei pressi del Boschetto della droga, un imprenditore napoletano 44enne che secondo i carabinieri è in rapporti di affari con Fabrizio Corona, e' stato denunciato per possesso di una pistola e ricettazione dell'arma rubata a Napoli nel 2010.

Il team di Corona ha preso le distanze dall'uomo indicandolo solo come un fan. In base alle informazioni dei carabinieri però il 44enne sarebbe legato a Fabrizio Corona per via di un gemellaggio tra i loro marchi di abbigliamento.

L'imprenditore e' stato segnalato ai militari da una passante che parlava di una persona col volto insanguinato e armato di una pistola. I carabinieri lo hanno trovato in via Sant'Arialdo. Accortosi delle forze dell'ordine, l'uomo ha appoggiato l'arma e non ha opposto esistenza, spiegando di essere stato aggredito dai tossicodipendenti della zona mentre era impegnato a realizzare un servizio giornalistico.

Ha dichiarato che gli hanno rubato la telecamera, anche se ha conservato un registratore, e che ha strappato la pistola dalle mani dei suoi aggressori che lo hanno poi ferito al naso.