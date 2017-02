Collegamento tra Porta Genova e via Tortona: inaugurazione il 18 febbraio

Collegamento pedonale Porta Genova

C'è una data per l'attesa (ormai da mesi) apertura della passerella pedonale di collegamento tra Porta Genova ed il quartiere Savona-Tortona, i cui residenti e commercianti sono "imprigionati" da quando, era lo scorso agosto, il ponte di ferro è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Una situazione che ha creato notevoli disagi, in un silenzio generale rotto solo dalle denunce di Affaritaliani.it e di I Hate Milano: per raggiungere via Savona e via Tortona da Porta Genova è infatti ora necessario compiere un lungo giro. Sino a che qualche cosa si è mosso, con l'Amministrazione che ha annunciato l'apertura del passaggio provvisorio, con una pavimentazione in lastre di pietra sui binari della stazione. I commercianti attendevano l'inaugurazione a gennaio, in tempo per la Settimana della moda uomo. Ma così non è stato. Poi ci si è messo il maltempo: prima il gelo, poi le piogge degli ultimi giorni. Al netto di altri imprevisti, taglio del nastro è ora fissato per sabato 18 febbraio, giusto in tempo per la Settimana della Moda che parte il 21. E il ponte di ferro? Nella migliore delle ipotesi riaprirà tra un anno.