Collegi e Italicum, Fi trema. I big fanno i conti e piangono

Roberto Maroni

di Fabio Massa



Fantapolitica? Forse. Intanto però in Forza Italia è tutto un fermento, dopo la sentenza della Consulta sull'Italicum. E in Regione Lombardia è il peggio del peggio, perché - come ha rivelato Affaritaliani.it Milano - Maroni davvero pensa ogni giorno di più di sfruttare il momento di grande difficoltà del Partito Democratico per andare alle urne insieme alle politiche. Questo metterebbe fine a una serie di conflittualità interne che stanno emergendo tra Forza Italia e Lega Nord. L'ultima? Quella sulla nomina del presidente dell'Aler di Monza, per la quale si dà per scontato che il governatore propenderà per Magnano, senza tuttavia averne la certezza.



Intanto, tornando alla legge elettorale, i parlamentari lombardi stanno facendo i conti. E quello che vedono, soprattutto in casa azzurra, non è cosa che li ha fatti dormire tranquilli la scorsa notte. Secondo le prime ricognizioni interne al partito, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, la Lombardia dovrebbe avere 17 collegi, ognuno dei quali di circa 500mila abitanti. Considerato che dalla Lombardia provengono 100 deputati, in base ai primi calcoli, considerando che gli azzurri veleggiano su una base del 12-13 per cento, e la Lega Nord è oltre il 22% nei sondaggi regionali, la ripartizione vedrebbe il Carroccio prendere tra i 23 e i 25 parlamentari, il Movimento 5 Stelle circa 16, Fratelli d'Italia circa 3 come Area Popolare, Forza Italia tra gli 11 e i 13 parlamentari, il Pd tra i 32 e i 34, la sinistra (ex Sel) circa 3. E qui scoppia la bagarre.



In base infatti alla nuova legge elettorale, i collegi "sicuri" sono tali solo per i partiti sopra il 20 per cento. A questi infatti scatta la copertura di tutti e 17 i seggi per i capilista. Chi invece è sotto, non è affatto certo. Ad esempio, Forza Italia, se davvero avesse 12 parlamentari, vorrebbe dire che lascia scoperti 5 collegi. Oltretutto, in base alle alleanze, e visto che lo scarto tra un collegio e l'altro nella forza del partito è minimo (stimabile in 2-3 punti percentuale), i big stanno pensando di farsi candidare in più collegi sicuri. Risultato? Ci saranno almeno 5 candidature multiple, che quindi leveranno spazio agli altri. Un gioco complesso, che per adesso è solo in fase di analisi (e di faticosissima spiegazione). E per il Senato è anche peggio, perché ci sono le preferenze. E si sa, le preferenze non sono il pane preferito dei big azzurri. Se poi si pensa che Maroni potrebbe forzare tutti a elezioni, mettendo nella bagarre anche i regionali, si capisce che il quadro di confusione (e paura, tanta paura), sarebbe completo. E il Pd? Anche loro fanno conti. Ma questa è un'altra storia.

