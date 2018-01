Colpaccio della Gelmini. Nava, Piazza e Mosca tornano a casa



Contromossa vincente di Mariastella Gelmini nei confronti di Stefano Parisi. Nava, Piazza e Mosca tornano in Forza Italia e Stefano Parisi deve incassare un brutto colpo in ottica Regionali. Nava e Piazza infatti erano ai vertici del suo movimento politico in Lombardia e rappresentavano uno degli asset più pregiati di Energie per l’Italia. Pare che tuttavia le grandi manovre non siano ancora concluse e presto potrebbero tornare in Forza Italia altri fuoriusciti, anche recentemente.



La nota dei tre esponenti politici di Energie Per la Lombardia



"Daniele Nava, sottosegretario in Regione Lombardia, già presidente della Provincia e vicesindaco di Lecco, Mauro Piazza, consigliere regionale, e Sabrina Mosca, consigliere regionale, entrano in Forza Italia: i tre esponenti politici lombardi con un forte radicamento territoriale, nell'ottica del continuo rafforzamento del movimento del presidente Silvio Berlusconi, tornano ad aderire, in accordo con i vertici regionali di Forza Italia, al movimento azzurro per lavorare alla vittoria di un centro destra che veda una forte presenza di una componente moderata, liberale e popolare”.



"Con loro - si legge - aderiscono anche una rete territoriale lombarda di oltre 300 amministratori locali. Per continuare l'ottimo lavoro svolto sul territorio lombardo, questa rete si rende disponibile a portare il proprio contributo alle prossime elezioni regionali e nazionali di intesa con il presidente Berlusconi”.





