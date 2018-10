Colpi in via Paolo Sarpi e via Ostiglia: arrestata la banda del buco

Colpi in via Paolo Sarpi e via Ostiglia: arrestati due italiani e un serbo

La polizia ha arrestato tre uomini per una serie di furti in negozi e appartamenti a Milano. Gli arrestati sono due cittadini italiani di 52 e 66 anni e un serbo di 40 anni, che avevano stretto dal settembre del 2017 un sodalizio per commettere furti in esercizi commerciali e abitazioni. Gli agenti della squadra mobile della questura di Milano nel corso delle indagini hanno identificato i tre uomini, che avevano a disposizione cellulari con intestazioni fittizie, disturbatori di frequenza, depositi per la refurtiva, attrezzature per forzare serrature e scardinare casseforti.

I tre uomini sono ritenuti responsabili del furto aggravato ai danni di una gioielleria in via Paolo Sarpi a Milano nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2017 quando furono portati via gioielli per un valore di circa 45 mila euro e del furto in uno show room in via Ostiglia a Milano lo scorso dicembre, quando furono asportati capi di abbigliamento per un valore di circa 120 mila euro. I loro colpi sono stati messi a segno con tecniche particolari, come quella del buco, andata in scena nella gioielleria in via Paolo Sarpi, dove i malviventi si sono infilati attraverso un buco scavato nel pavimento, riuscendo a uscire con la refurtiva senza essere mai inquadrati in volto.

A permettere alle forze dell'ordine di risalire a loro, però, sono stati i sistemi di videosorveglianza dell'esterno dello stabile, che li hanno ripresi mentre si allontanavano a piedi prima di salire su due auto: una Smart Fortwo nera e una Lancia Delta bianca. A completare l'opera le telecamere dei varchi delle Ztl, che hanno rilevato le targhe dei veicoli. La Delta era a noleggio, ma la Smart, che aveva un intestatario fittizio, era usata da Antonio Formato, più volte fermato a bordo dell'auto. Le indagini sono poi riuscite a risalire anche a Sladan Stojanovic, ripreso in un bar insieme a Formato, e a Walter Bonafini.