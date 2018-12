Colpo nello showroom del lusso: rubati cuscini in volpe per 34.600 euro

Furto di cuscini... per un valore di 34.600 euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in uno show room di arredamento di lusso in via Durini a Milano. I ladri - al momento ignoti - hanno portato via merce per un valore di 34.600 euro. I dipendenti hanno trovato all'apertura mattutina di domenica la saracinesca divelta e la porta forzata. I ladri hanno preso quanto trovato in vetrina, ed in particolare i pregiati cuscini Fendi Home, alcuni dei quali realizzati in pelliccia di volpe.