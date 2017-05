Colucci: "Lombardia Popolare non ha mai preso le distanze da Alfano"

"Mai prese le distanze da Alfano né rinnegate le scelte compiute. Lombardia Popolare nasce come naturale evoluzione di Ncd all'interno di un progetto politico più ampio. Se c'è un elemento distintivo, anche rispetto ad altri partiti, è l'autonomia che abbiamo nel costruire le alleanze locali e regionali anche in ragione di leggi elettorali diverse". Così il coordinatore di Lombardia Popolare, Alessandro Colucci, ha commentato le dichiarazioni rilasciate dal Presidente Maroni in una intervista rilasciata alla Stampa in cui parlava di una presa di distanza da Alfano da parte di Lombardia Popolare.

"Il nostro progetto politico - spiega Colucci - aspira a dare una nuova casa ai moderati italiani aprendo a tutti i soggetti dell’area cattolica, liberale e riformista, da qui è sorta prima Milano Popolare, poi Lombardia Popolare e oggi abbiamo contribuito alla nascita di Alternativa Popolare. Un progetto che in Lombardia trova la sua collocazione all’interno della coalizione di maggioranza e vede in Maroni quell’elemento di equilibrio necessario per guidare questa alleanza, l’incontro nei prossimi giorni tra Lupi e Maroni servirà per cementare questo rapporto anche nelle future sfide a partire dal Referendum sull’Autonomia”.

LE PAROLE DI MARONI - Il chiarimento di Colucci nasce, come detto, in risposta alle dichiarazioni di Maroni che, in risposta alla domanda sull'ultimatum dato dal segretario Matteo Salvini sulle alleanze con gli alfaniani. Ha detto il governatore: "Premesso che quello che decide, una volta eletto, è il segretario ed è lui che determina la linea politica, ciò che dice Salvini io lo condivido: non ci possono essere alleanze diverse a livello nazionale e regionale . E poi in Lombardia gli ex Ncd, oggi “Lombardia popolare”, hanno già preso le distanze da Alfano. Comunque, quando sarà il momento, farò tutte le verifiche: se ci saranno le condizioni per avere una maggioranza di centrodestra coesa, bene. Altrimenti vedremo".