Comandante di Polizia sparò a sindaco: appello da rifare

Toga al palazzo di giustizia

Sparò a sindaco di Cardano al Campo: processo da rifare



Cardano al Campo, Varese: rifare il processo d'appello a carico di Giuseppe Pegoraro, l'ex comandante di Polizia municipale che nel luglio del 2013 fece fuoco ferendo il vicesindaco Costantino Iametti ed il sindaco Laura Prati, che spirò pochi giorni dopo in ospedale stroncata da un aneurisma, La prima sezione penale della Cassazione, come riporta il quotidiano Il Giorno, ha accolto uno dei punti del ricorso presentato dal difensore Maria Grazie Senaldi contro il giudizio d'appello che aveva confermato l'ergastolo per Pegoraro. Secondo questa nuova ricostruzione, che potrebbe portare a ridefinire la pena, l'aneurisma risultato fatale a Laura Prati potrebbe essere stato pregresso alla sparatoria.