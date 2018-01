Fabio Altitonante

Comasina, Altitonante: riportiamo sicurezza nei quartieri, Milano invivibile



"Ancora violenza su due donne a Milano da parte di un clandestino ubriaco. Fortunatamente le vittime non sono rimaste ferite, a loro va la nostra vicinanza. Grazie al tassista intervenuto per aiutarle e alla Polizia che ha fermato l'ennesimo delinquente. Ma il problema è a monte. Perché un immigrato irregolare e con precedenti gira libero per Milano? Il Comune di Milano non ha la minima idea dei criminali che abbiamo importato e che sono sul nostro territorio. Se chi governa la città non è in grado di garantire la sicurezza dei suoi cittadini, delle persone anziane, delle donne, farebbe meglio a lasciar perdere. Ci aspettiamo il rimpatrio immediato dell'aggressore e chiediamo al Prefetto un intervento urgente per rimandare a casa loro tutti coloro che non dovrebbero essere qui". Lo dichiara il coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante.