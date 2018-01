"Come diventare una moglie perfetta": il manuale di Giulia Barucco

Come diventare una moglie perfetta

Tra moglie e marito... mettici un manuale: esce per e-biblio su tutti gli store digitali l'esordio di Giulia Barucco, intitolato "Come diventare una moglie perfetta", volume ironico che si propone di insegnare a "risolvere i problemi matrimoniali in un battito di ciglia". Il manuale sarà presentato a Milano al Macrò Maudit Teàter di via Grigna 5 sabato 20 gennaio alle 18.30, sarà presente con l'autrice anche Cinzia Masotina.

Questa la presentazione del volume:



Che il rapporto tra moglie e marito sia estremamente complesso è noto fin dall’antichità. Decidere di condividere ore, giorni, mesi e magari anni con una persona dell’altro sesso può essere un’impresa ardua, tuttavia la maggior parte degli uomini e delle donne ha sempre scelto di affrontare questo rischio. Poi, dopo aver pronunciato il fatidico “Sì”, ecco che le coppie si ritrovano catapultate in un mondo del quale spesso non padroneggiano le mille regole, un mondo lontano da quella realtà fantasiosa dove “cuore” fa sempre rima con “amore”.

Dapprima scoperta e novità, entusiasmo e rivelazione, sesso e complicità sono sufficienti a scacciare le piccole nubi quotidiane ma, con il passare del tempo, esse si addensano, e la soluzione non è certo ignorarle o… “nascondere la polvere sotto il tappeto”. Per quello che appare come un imbroglio del destino, la giostra della felicità comincia a rallentare la sua corsa, e tutto sembra complicarsi. Musi lunghi e piccole ripicche, silenzi inspiegabili e mal di testa improvvisi: la tensione sale, e a farne le spese è quasi sempre la moglie. Lei, la regina del fitness, la stakanovista dello shopping, la Kim Basinger del salotto, da Cenerentola si ritrova trasformata in sguattera. È a quel punto che si rende conto che “il marito è una creatura mitologica progettata con l’unico obiettivo di destabilizzare la psiche della moglie”. E allora?… E allora non bastano più i manicaretti prelibati, la lingerie sexy e le sorprese più stravaganti: la moglie è obbligata a correre ai ripari, a cambiare marcia, a DIVENTARE PERFETTA!

Pensato da una moglie per tutte le mogli cresciute da mogli che conoscono mogli e che, quindi, si domandano “Ma perché c***o mi sono sposata?!” ogni volta che si vedono e si raccontano l’ultima malefatta del marito, Come diventare una moglie perfetta di Giulia Barucco rappresenta uno strumento illuminante nel mondo dei manuali di self-help, perché non bisogna solo saper parlare in pubblico, restare in armonia con se stessi e vincere la timidezza: bisogna saper gestire e apprezzare ogni momento dell’esistenza che si è scelto di vivere accanto a qualcuno. Con amore, invenzione, tolleranza, ma soprattutto con… divertimento.