Milano, arriva il premio Mi’mpegno 2017

Milano s’impegna e premia. Si terrà il 12 dicembre presso il circolo Volta (Via Giusti, 16 – Milano) alle 19.30 la cena di Natale del Comitato Mi’mpegno guidato da Carmelo Ferraro. Sarà una serata per fare il punto della situazione di un anno d’impegno per il bene comune della città, ma anche e soprattutto la consegna del premio Mi’mpegno 2017. Il premio è stato pensato per concedere un riconoscimento a chi abbia mostrato la generosità del mettersi in gioco, senza aspettare che altri lo facciano al posto loro. Dentro la propria vita quotidiana. Il premio è stato attribuito a:



- Mario Furlan, fondatore e animatore dal dei City Angels. Nel 2017 con due serate "notte della solidarietà" ci ha portato a scoprire e servire la dura realtà che lui affronta tutti i giorni.



- Rodolfo Masto, Commissario straordinario dell'Istituto dei Ciechi di Milano, nonché presidente dell'Unione Nazionale dei Ciechi. Ha tenuto a battesimo le prime iniziative del Comitato Mi’mpegno.



- Giusy Versace, atleta paraolimpionica e conduttrice televisiva, in altre parole una forza della natura; ci siamo imbattuti in lei con diverse iniziative contro la violenza alle donne e di solidarietà a San Vittore.



- Per ultimo il premio speciale, nel senso che viene assegnato a sorpresa a "uno di noi", che nel suo agire quotidiano ci è stato di guida. Riccardo Castodi, medico geriatra e fino a un mese fa Presidente della Croce Bianca di Milano (per 17 anni).



La serata vedrà anche uno speciale sulle canzoni milanesi a cura della band di Walter Muto e Carlo Pastori.



Domenico Cameccia