Commercianti di via Padova: un defibrillatore ai carabinieri

Alla Stazione dei Carabinieri di Milano Crescenzago un defibrillatore cardiaco in comodato d’uso gratuito. Nei giorni scorsi si è svolta presso la Mediolanum Soccorso di via Feltre la cerimonia pubblica per la consegna di questo prezioso macchinario (con l’attestato che ne abilita l’utilizzo dopo il corso di qualifica svolto).

Presente all’evento Davide Agricola, presidente di ACP, l’Associazione Commercianti di via Padova (aderente a Confcommercio Milano), fra i promotori dell’iniziativa: “Sono stato invitato – spiega – anche come testimone diretto di come un soccorso tempestivo sia determinante per poter permettere la sopravvivenza di una persona colpita da infarto”. Per Agricola il ricordo è ben presente con il lutto familiare, nel 2014, per la perdita del padre proprio a causa di un infarto fulminante: “con Francesco Tambasco responsabile delle relazioni di Mediolanum Soccorso – racconta Agricola – parlammo in seguito della mancanza di un defibrillatore sul territorio: lacuna, grazie al bellissimo gesto di Mediolanum Soccorso, ora colmata. Un grazie a Mediolanum Soccorso, a Tambasco, al presidente Riccardo Caselli, e un grazie all’impegno e alla disponibilità dei Carabinieri. Ora le emergenze sono più gestibili”.

A breve il progetto di Mediolanum Soccorso prevede di consegnare altri tre defibrillatori e di attivare altri corsi di abilitazione all’uso anche nel carcere di Opera.