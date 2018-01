Commercio: incontro Sala-Confesercenti, Painini, utile e costruttivo

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Importante e costruttivo”, l’incontro del sindaco Giuseppe Sala e l’assessore al Commercio Cristina Tajani con la delegazione di Confesercenti Milano guidata dal presidente Andrea Painini e dal nuovo direttore dell’associazione, Andrea Giunta. “L’occasione è stata utile per fare una ricognizione col Sindaco sui temi del commercio e del turismo e per il riconoscimento da parte del Comune di Confesercenti come soggetto che partecipa a pieno titolo nei Duc (Distretti Urbani del Commercio). E’ stata inoltre evidenziata la situazione delicata della ditta Guenzati, il più antico negozio di Milano che purtroppo dovrebbe lasciare la sua storica sede in via Mercanti. L’Amministrazione comunale ha ribadito l’impegno nel cercare di risolvere la situazione. Nell’occasione Confesercenti ha annunciato la nascita dell’associazione Botteghe storiche, affinchè si possano adottare a Milano, come in altre città, strumenti di effettiva tutela dei negozi storici. Particolare attenzione al commercio di vicinato e alla sostenibilità ambientale”, ha concluso Painini.