Como: addio ad Angelica, 26enne paladina della lotta alla fibrosi

Si è spenta a soli 26 anni Angelica Angelinetta: la giovane, residente a Dongo, sul lago di Como, era divenuta un simbolo della lotta contro la fibrosi cistica. Assieme ad una sua amica, Elisa, aveva avviato nel 2015 una raccolta fondi organizzando la Marafibrositona, una corsa non competitiva di 5 chilometri sulle rive del lago. La quarta edizione, prevista per luglio, era stata spostata a settembre proprio a causa dei problemi di salute di Angelica. Erano già stati raccolti oltre 83mila euro, utilizzati per avviare due progetti di ricerca. Queste le parole della giovane, come riporta Repubblica: "La fibrosi cistica è probabilmente la causa dei miei più grandi problemi e pensieri, ma è questa bestia che mi ha fatto diventare quella che sono". "Crescere con questa malattia - aveva scritto su facebook la giovane nell'aprile 2017 - significa capire che vivere è la cosa più bella e rara al mondo. Significa amare profondamente e sorridere con il cuore, vedere le cose in maniera diversa, meditare sulla mia vita con urgenza appassionata". Fino all'ultimo, appassionato invito: "Sostenete la ricerca, vogliamo guarire!".