Como, contrabbando: abbigliamento per 1 milione di euro da Svizzera, 3 denunce

Capi di abbigliamento griffati per un valore di circa un milione di euro comprati in un noto centro commerciale di Mendrisio e importati in Italia in totale evasione dei dazi doganali. A scoprirlo sono stati i finanzieri di Como che al termine di indagini coordinate dalla locale procura e partite da una segnalazione al numero di pubblica utilita' 117, hanno denunciato a piede libero tre extracomunitari per i reati di contrabbando aggravato ed autoriciclaggio. Dagli appostamenti effettuati in prossimita' dei valichi di Brogeda e Bizzarone e' emerso che un cittadino cinese, quotidianamente, si recava in Svizzera per acquistare indumenti e accessori tra cui scarpe, borse, occhiali, cappotti, cinture, camicie, impermeabili, pantaloni per poi rientrare nel nostro Paese senza dichiarare nulla. Nell'appartamento dell'uomo, residente a Legnano (Milano), i baschi verdi hanno trovato 300 capi d'abbigliamento ed accessori dei piu' noti marchi di moda internazionali (Gucci, Burberry, Prada, Ferragamo, Saint Laurent, Dolce & Gabbana, Valentino, Armani e Versace) acquistati nel 2018 e destinati a clienti residenti in Cina.