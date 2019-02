Como, fatture false nel commercio di auto: 5 arresti e maxi sequestri

COMO: FATTURE FALSE IN COMMERCIO AUTO, 5 ARRESTI E SEQUESTRI PER 3 MLN

Cinque arresti e sequestri per 3 milioni di euro. E' il bilancio di un'operazione in corso dalle prime ore di questa mattina, da parte della guardia di finanza di Como, nei confronti di un'organizzazione dedita alla commissione di frodi fiscali mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, nell'ambito della commercializzazione di autovetture di provenienza comunitaria.

L'operazione, diretta dalla procura di Como, vede impegnati, in provincia di Como e Pavia, finanzieri della compagnia di Menaggio e funzionari dell'agenzia delle dogane ed è finalizzata a dare esecuzione a 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 3 milioni di euro, pari all'Imposta sul valore aggiunto evasa.