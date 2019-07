Como, la forza e il valore dell’arte a Villa Stefania

“Abbiamo voluto portare a Villa Stefania, una bellissima residenza sanitaria per persone anziane affacciata sul lago di Como, la forza e il valore dell’arte perché riteniamo che abbia un grande impatto sul benessere delle persone, soprattutto in un luogo unico come questo”. Così Alberto Meneghini, Responsabile Lombardia Coopselios ha presentato “Il lago, l’arte, la cura”, una mostra del pittore Domenico Gioffreda, inaugurata proprio a Villa Stefania lo scorso sabato con un concerto dal vivo del “Pianista FuoriPosto” Paolo Zanarella. Hanno partecipato - oltre agli ospiti della struttura - anche i loro parenti e i cittadini, che hanno così potuto conoscere meglio il contesto unico in cui si trova la residenza.









Del resto “il lago, con la sua indubbia bellezza è da sempre luogo di ispirazione privilegiato nel quale molti artisti hanno trovato e trovano ispirazione ed energie creative”, ha concluso Meneghini, prima di soffermarsi sulle opere di Gioffreda, che riesce sempre a fissare in immagini perfette momenti di vita ricchi di elementi estetici capaci di stimolare pensiero ed emozioni.



L’”effetto terapeutico” del luogo è stato poi rafforzato dalla musica di Zanarella, sempre fuoriposto e quindi sempre a suo agio in qualsiasi location, perché la musica non ha confini e sede che la possono delimitare



"Il lago, l’arte, la cura" a Villa Stefania











Un momento del concerto di Paolo Zanarella