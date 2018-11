Como, notte folle dei cinque baby vandali: in poche ore danneggiate 60 auto



I Carabinieri della Compagnia di Menaggio hanno deferito in stato di libertà 5 giovani, tre dei quali minorenni e tutti incensurati, responsabili di un raid vandalico, nella Valle d'Intelvi la scorsa estate, durante il quale sono state danneggiate oltre 50 autovetture, tutto in una notte. Fondamentali per risalire agli autori i filmati di decine di telecamere di videosorveglianza che sono stati visionati. L'indagine è stata coordinata dalle Procure di Como, e del Tribunale per i Minori di Milano.