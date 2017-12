Como, manifestazione "Contro ogni fascismo e intolleranza" sabato 9 dicembre

Como, "Contro ogni fascismo e intolleranza": la manifestazione di sabato



"Contro ogni fascismo e intolleranza": si svolgerà domani, sabato 9 dicembre, a Como la manifestazione promossa dopo l'irruzione di un gruppo di nazkiskin nella sede del comitato "Como senza frontiere", dove si stava svolgendo una assemblea di associazioni locali impegnati nell'accoglienza dei profughi. Hanno aderito partiti, movimenti e associazioni, che sfileranno dalle 11 sul lungolago Mafalda di Savoia. L'obiettivo degli organizzatori è fermare "la deriva razzista e antisemita e il crescendo di provocazioni neofasciste e neonaziste, il pericolo maggiore è sottovalutare di questi gravissimi fenomeni", come ha spiegato il presidente dell'Ampi milanese, Roberto Cenati.

La locandina della manifestazione del 9 dicembre



Il Pd ha prenotato oltre venti pullman che partiranno da tutto il nord Italia, riferisce Repubblica. Non ci sarà il sindaco di centrodestra di Como Mario Landriscina, che ha ad ogni modo condannato l'irruzione neofascista. Attesa invece la presenza di Laura Boldrini, di Susanna Camusso, di Giorgio Gori. In forse Beppe Sala. Come preannunciato, il questore ha invece posto il veto alla contromanifestazione che Forza Nuova intendeva promuovere sempre per domani. Ma non è da escludersi che alcuni sfideranno il divieto e saranno comunque a Como.