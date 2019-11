Como, palpeggia quattro ragazze sul bus: arrestato

Ha approfittato della calca sul bus per palpeggiare quattro studentesse: un 49enne di origini pachistane è stato arrestato dai carabinieri a Menaggio, in provincia di Como, per molestie. Una delle vittime è minorenne, le giovani hanno subito segnalato la violenza subito. Il conducente del mezzo ha chiamato i carabinieri, che hanno immobilizzato e arrestato l'uomo.