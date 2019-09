Como, rapinano un bar, arrestati due fratelli

Due fratelli di 39 e 29 anni sono stati arrestati a Mariano Comense, in provincia di Como per rapina a mano armata e resistenza a pubblico ufficiale. Sabato notte i due sono entrati in un bar del paese, con il volto coperto da caschi integrali e una pistola. Hanno minacciato la barista, ma sono stati messi in fuga dai clienti del bar. I carabinieri, guardando le immagini delle telecamere e ascoltando alcuni testimoni, hanno riconosciuto i due fratelli poco lontano e li hanno fermati. Nelle tasche del 39enne hanno trovato la pistola utilizzata per la rapina, una scacciacani priva del tappo rosso. I due sono stati arrestati e portati nel carcere di Como.