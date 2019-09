Como, uccide compagna e nasconde il corpo nel bosco, uomo confessa

Ha ucciso la compagna, 48enne di nazionalita' marocchina, dopo un litigio e poi nascosto il corpo in un bosco vicino Lomazzo (Como). L'uomo, 41enne originario del Marocco, è stato fermato a Milano durante un controllo casuale da parte della polizia locale e ha confessato l'omicidio. Sul caso indagano i carabinieri di Cantù. Dopo aver ucciso la dona, l'uomo ha messo il cadavere in un sacco a pelo e lo ha gettato in un bosco a Lomazzo. E' stato l'omicida stesso a indicare agli investigatori il luogo in cui si trovava il cadavere.