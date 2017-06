Como, viaggiava in bus con 5,8 chili di eroina: arrestata 36enne



I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, in collaborazione con i funzionari doganali, presso il valico autostradale di Brogeda, hanno sequestrato 5,850 Kg. di eroina. La droga era nascosta all'interno di due valigie di proprietà di una donna nigeriana residente in Italia che viaggiava a bordo di un autobus proveniente da Zurigo e diretto a Napoli. Lunedì mattina, alla frontiera con lo stato elvetico, è stato selezionato l'autobus, i passeggeri assicuravano ai finanzieri di non avere nulla da dichiarare.



I militari hanno deciso di procedere nel controllo facendo ricorso a Caymon, pastore belga malinois e Haila, pastore tedesco, delle unità cinofile della Guardia di Finanza che, senza indugio, si sono diretti verso le due valigie della trentaseienne segnalando con animosità la possibile presenza di sostanza stupefacente. Attraverso un controllo approfondito sono stati rinvenuti all'interno dei due bagagli, in doppifondi appositamente creati, 5.850 grammi di eroina. Lo stupefacente era contenuto in due sacchetti di plastica, avvolti da nastro adesivo ed incollati al fondo delle valigie. La donna è stata arrestata per traffico internazionale di stupefacenti e condotta presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono stati sottoposti a sequestro i due telefoni cellulari, 3 schede sim ed una carta prepagata in suo possesso. L'operazione ha permesso di stroncare un traffico da oltre 175 mila euro, sottraendo la sostanza stupefacente al mercato dello spaccio, a tutela della salute dei potenziali consumatori.