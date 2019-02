Comprava Fentanyl sul dark web: arrestato 44enne milanese

Un italiano di 44 anni di Cinisello Balsamo (Milano) e' stato arrestato dai carabinieri per traffico di stupefacenti: comprava sul dark web il Fentanyl, un oppioide per uso medico che puo' diventare una droga killer se usato impropriamente, e, oltre a farne uso, lo spacciava. Il Fentanyl, se sniffato o iniettato, ha infatti un effetto 100 volte piu' potente della morfina e 25 volte piu' potente dell'eroina. L'indagine della seconda sezione del nucleo investigativo dei militari di Milano e' partita da un avvertimento arrivato dal Canada: la polizia canadese (Royal Canadian Mountain Police, le cosiddette "giubbe rosse", ndr.) ha infatti bloccato un mese fa due spedizioni postali sospette all'aeroporto di Vancouver, una destinata alla Svizzera, e una indirizzata all'Italia.

Questa conteneva 1,3 grammi di Fentanyl, il potente oppioide, che viene venduto in forma pura e polverosa sul dark web; mentre nell'uso ospedaliero viene composto in medicinali come principio attivo analgesico, le versioni illegali possono risultare mortali: basta inalarne 25 microgrammi per morire. I carabinieri dell'antidroga milanese si sono quindi fatti arrivare il pacchetto contenente la polverina killer, si sono travestiti da postini e lo hanno recapitato al 44enne, peraltro gia' conosciuto perche' denunciato nel 2014 per aver acquistato altri oppioidi sul dark web. L'uomo ha quindi riconosciuto di essere il destinatario della spedizione: in quel momento i militari lo hanno arrestato. Durante la perquisizione in casa hanno poi trovato una vera e propria farmacia illegale: oltre 330 compresse di oppioidi di vario genere, alcuni sconosciuti, comprati su internet e 8 chili e mezzo tra marijuana e hashish.

Con appena 1,3 grammi di Fentanyl, il 44enne - che da due anni aveva smesso di lavorare per darsi allo spaccio - sarebbe riuscito a ricavarne 2mila dosi. L'oppioide viene venduto con un prezzo medio simile a quello dell'eroina ma richiede particolare esperienza nel maneggiarlo e tagliarlo, visti i rischi estremi che comporta. L'arrestato e' stato portato in carcere a Monza.