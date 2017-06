Roberto Maroni

Comunali, Maroni: il modello giusto è quello del '94



Credo ci sia da fare una riflessione sulle alleanze al Sud. A Palermo la mancata alleanza con Forza Italia ha portato a un risultato deludente. Ma al di la' di un caso specifico, il punto e' che il quadro attuale mi ha fatto tornare in mente il 1994. Allora c'era Forza Italia alleata con la Lega al Nord e con Alleanza nazionale al Sud. Chissa', forse un ritorno alle origini potrebbe essere un'idea".



Intervistato dal Corriere della Sera, il governatore della Lombardia Roberto Maroni commenta cosi' i risultati delle amministrative. Per Maroni il dato piu' significativo del primo turno e' "l'effetto Raggi. I Cinque Stelle fuori da quasi tutti i ballottaggi. Grillo che perde in casa. Il partito dei casinisti che resta confinato alle sceneggiate. Pagano l'incapacita' di governare resa evidente da Virginia Raggi e anche dalla Appendino, vista la gestione della piazza a Torino".