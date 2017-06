Comunali: nel Mantovano sindaco decaduto rieletto con 71%



Giuseppe Torchio torna alla guida di Bozzolo, dopo che era stata decaduto perche' non si era dimesso da consigliere comunale del vicino paese di Spineda



Il politico è stato eletto sindaco di Bozzolo, nel Mantovano, con il 71,51% delle preferenze appoggiato dalla lista civica 'Bozzolo futura'. Nel 2014 aveva vinto con oltre il 55% dei voti. Ex Dc ed ex Margherita, poi Pd, Torchio è ex parlamentare e anche ex presidente dell'Anci Lombardia.