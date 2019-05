Comunali: nel Milanese tiene centrosinistra in grossi comuni

Nei comuni sopra i 15mila abitanti della citta' metropolitana di Milano il centrosinistra tiene e si assicura al primo turno almeno 4 dei 10 comuni che andavano al voto. Tre i ballottaggi in cui i candidati della stessa area sono favoriti, mentre vanno sicuramente al centrodestra due comuni. Nella precedente tornata il centrosinistra si era aggiudicata sei comuni su dieci. A Cornaredo si riconferma al primo turno il giovane sindaco di centrosinistra Yuri Santagostino, che inizia cosi' il secondo mandato; a Trezzano sul Naviglio, periferia sud di Milano, quasi il 60% delle preferenze vanno a Fabio Bottero, del Pd, che sara' con tutta probabilita' riconfermato; a Settimo Milanese la coalizione che sosteneva la sindaca Sara Petrina ha seminato la lista avversaria oltrepassando il 64% dei consensi. Dovrebbe andare al centrosinistra anche Cesano Boscone, dove Simone Negri tenta la rielezione. La lista civica di centrosinistra ha strappato al centrodestra Gessate, alle porte di Milano, perdendo pero' Cassina de' Pecchi. Dovranno giocarsela al ballottaggio i candidati di Paderno Dugnano, che il Pd cerca di togliere al centrodestra, e Rozzano, dove la sindaca uscente Barbara Agogliati (Pd) e' al testa a testa con lo sfidante Giovanni Ferretti De Luca. Una curiosita': Massimo D'Avolio, si e' ripresentato nel suo Comune, Rozzano, dopo essere stato per 9 anni (dal 2004 al 2013) un sindaco dal forte consenso; prima di terminare l'ultimo mandato aveva pero' dovuto lasciare la poltrona da sindaco perche' era stato eletto in consiglio regionale lombardo. Durante la consiliatura era pero' stato raggiunto da pesanti accuse di abuso d'ufficio e corruzione per fatti risalenti all'epoca in cui era sindaco: episodi che lo avevano portato a non ricandidarsi a Palazzo Pirelli; la candidatura a queste amministrative pero' non e' stata proficua: la sua lista, a spoglio non ancora finito, e' ultima.

I grossi comuni dell'hinterland che andranno invece di sicuro alle liste civiche di centrodestra sono Cusano Milanino, strappata agli avversari, e Novate Milanese; a Lainate una lista civica conquista la maggioranza a discapito di quelle che recavano simboli di partito. Per quanto riguarda i comuni piu' piccoli e' considerata buona per il centrosinistra l'affermazione di Maria Rosa Belotti a sindaca di Pero, e quella di Sara Bettinnelli a Inverno. In totale su 74 comuni al voto oltre la meta' sono andati al centrosinistra, tra questi: Paullo, Vanzago, Busto Garolfo, Castano Primo, Locate, Lzzate, Gaggiano, Settimo Milanese, Vizzolo Predabissi, Settala, Arluno, Basiano, Masate, Solaro, San Vittore Olona, Gudo Visconti, Truccazzano, Pozzuolo Martesana, Rescaldina, Nosate, Arconate, Casorezzo e Carpiano.