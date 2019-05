Comunali: Pavia, centrodestra vicino a vittoria con 54,8%

Il centrodestra ha un ampio vantaggio a Pavia, quando sono state scrutinate 19 sezioni su 83. In testa, infatti, c'e' Fabrizio Fracassi (appoggiato da tutto il centrodestra) con il 54,79%. A seguire Ilaria Cristiani (Pd e +Europa) con il 29,3%, l'ex sindaco Massimo De Paoli (8,28%) e Vincenzo Nicolaio del Movimento 5 stelle (5,76%). Attualmente il Comune e' commissariato a causa delle dimissioni di De Paoli che, in polemica con la scelta del Pd di candidare Cristiani, ha deciso di correre con una sua lista. Se questi risultati dovessero venire confermati, Fracassi sarebbe eletto sindaco al primo turno senza dover passare per il ballottaggio.