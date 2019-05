Comunali: Pavia, centrodestra vicino a vittoria con Fracassi sindaco

A Pavia, scrutinate le prime 47 sezioni, è in testa Fabrizio Fracassi, candidato sindaco della Lega, con il 54,7%. Fracassi, 61enne, in passato assessore all'urbanistica della giunta guidata da Alessandro Cattaneo, è sostenuto anche da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Prima Pavia e Pavia Ideale. Nel caso in cui la previsione fosse confermata, i primi punti su cui lavorare, dice Fracassi, sarebbero "il decoro urbano e la sicurezza. Sono le prime cose in assoluto che devono essere fatte, perchè è quello che ci sta chiedendo la gente. I cittadini vogliono una città pulita, che si presenti bene, ai loro occhi e agli occhi dei turisti". Ilaria Cristiani, candidata con il Partito Democratico, è al secondo posto con il 29,71%. Cristiani, 48 anni, laureata in ingegneria e assessore uscente all'ecologia e alle politiche giovanili, è sostenuta anche dalla lista civica Pavia a colori, fondata da un altro assessore uscente, Alice Moggi, e da Più Europa, di una ex candidata sindaca, Cristina Niutta. In primo piano nel suo programma innovazione, sostenibilità e ambiente. Sull'eventualità di un ballottaggio con Cristiani, Fracassi afferma: "Non lo temo". Terzo è Massimo Depaoli, sindaco uscente, con l'8,51%. Depaoli, che nel 2014 aveva strappato la guida di Pavia al centrodestra, dopo aver ricevuto la notizia che non sarebbe stato ricandidato dal Partito Democratico aveva rassegnato le proprie dimissioni da sindaco, annunciando poi una sua candidatura autonoma con una lista civica. Seguono Vincenzo Nicolaio, candidato del Movimento 5 stelle, con il 5,08%, Paolo Walter Cattaneo, di Rifondazione Comunista, con l'1,08%, e infine Stefano Spagoni, candidato di Italia in Comune, con lo 0.92%. L'affluenza è stata del 64,36%, in calo rispetto alle votazioni del 2014 che avevano visto una partecipazione del 69,51%.