Venerdì, 24 gennaio 2020 - 12:32:00

Palazzo Marino Comune a caccia di manager per le partecipate. Candidature entro 26 febbraio Rinnovo delle nomine dei rappresentanti comunali in alcuni enti, fondazioni e società a partecipazione comunale. L’Amministrazione ha aperto oggi il bando per la ricerca delle figure tra presidenti, consiglieri, membri effettivi e supplenti. La raccolta delle candidature avverrà direttamente dal portale del Comune di Milano con unica modalità di presentazione attraverso il sistema online. Per tutti gli enti, il proponente della candidatura avrà tempo fino al 26 febbraio 2020. I candidati dovranno poi concludere la procedura online entro il 28 febbraio con l’accettazione della proposta. In particolare, per quanto riguarda il Consiglio d’Amministrazione, gli enti interessati dalla ricerca sono: A2A S.P.A. (1 Presidente, 3 consiglieri); Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio – AMAT S.R.L. (1 Amministratore unico); Azienda Trasporti Milanesi – A.T.M. S.P.A. (1 Presidente, 4 Consiglieri); Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC (1 Consigliere); Fondazione Casa di Riposo – Cesare ed Emilio Prandoni Onlus (1 Consigliere); Fondazione Cineteca Italiana (1 Consigliere); Fondazione Fratelli Giuseppe Vitaliano, Tullio e Mario Confalonieri (1 Consigliere); Fondazione Memoriale della Shoah di Milano Onlus (1 Consigliere); Fondazione Pirelli Hangar Bicocca (1 Consigliere). Per gli organi di Controllo, gli enti interessati dalla ricerca sono: A2A S.P.A. (1 Membro effettivo); Milanosport S.P.A. (1 Presidente, 2 Membri effettivi, 2 Membri supplenti); MM S.P.A. (1 Presidente, 2 Membri effettivi, 2 Membri supplenti); Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano – So.Ge.Mi. S.P.A. (1 Presidente, 2 Membri effettivi, 2 Membri supplenti); Fondazione Scuole Civiche di Milano (3 Membri effettivi); Ente Raccolta Vinciana (1 Membro effettivo, 1 Membro supplente). Qui il bando completo .