Milano, da domani 'bollino rosso'. Attesi oltre 35 gradi. Tutte le misure

Milano, da domani 'bollino rosso'. Attesi oltre 35 gradi



Da domani giornate da bollino rosso a Milano, con afa e temperature oltre i 35 gradi. Il Comune ha intensificato il monitoraggio per l'assistenza a persone anziane e disabili.

LE MISURE DEL COMUNE - Il Comune di Milano ha intensificato il monitoraggio sui soggetti fragili della popolazione, persone anziane e disabili, che a causa della non autosufficienza e in mancanza di familiari e vicini di casa potrebbero trovarsi in difficoltà durante il periodo estivo. Da domani infattici saranno giornate da bollino rosso a Milano, con afa e temperature oltre i 35 gradi.



Palazzo Marino ha già attivato il numero verde per chiedere interventi di assistenza domiciliare 800.777.888, in funzione tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, dalle ore 8 alle ore 19. Finora sono stati effettuati più di 4.200 interventi, 2.671 i pasti consegnati a domicilio.



Al numero verde si possono chiedere interventi di assistenza domiciliare tra cui pasti a domicilio, accompagnamento per visite mediche, spesa e altre piccole commissioni, aiuto domestico, igiene personale e della casa. Molti anziani chiedono anche di poter vedere qualcuno per non rimenare soli. "Manteniamo alta la vigilanza verso i soggetti più fragili che non devono essere lasciati soli in queste giornate di grande caldo", spiega l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino.