Roberta Cocco

Comune, M5S contro Roberta Cocco: "Conflitto d'interessi, deve dimettersi"



"Scopriamo oggi che Roberta Cocco, assessore all'Innovazione della giunta Sala, ha un enorme conflitto d'interessi. E' infatti in possesso di diverse azioni della Microsoft Corporation del valore di 3.8 milioni di euro, azienda da cui è in aspettativa. Per questo deve dimettersi". Così in una nota i deputati milanesi del M5S Paola Carinelli, Daniele Pesco e Manlio Di Stefano. "Questo è un conflitto d'interessi inaccettabile, di cui è responsabile il sindaco Sala. Questa è la trasparenza del Partito democratico, che si dimostra interessato a difendere solo interessi particolari e non quelli dei cittadini", aggiungono. "La vicenda dell'assessore Cocco rappresenta una pagina vergognosa ed imbarazzante, ed è un esempio perfetto della pessima amministrazione di Sala", afferma inoltre in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Vincenzo Caso. "L'assessore all'Innovazione del comune di Milano, Roberta Cocco - prosegue - deve dimettersi perché si è scoperto, oggi, quanto abbiamo denunciato da settimane: cioè che ci troviamo di fronte ad un gigantesco conflitto d'interessi. Infatti la Cocco, dichiarando di possedere 3,6 milioni di euro di azioni della Microsoft corporation che, guarda caso, è un fornitore del Comune di Milano, ammette, indirettamente, di non poter più far parte della Giunta. Ora è chiaro il motivo per cui il sindaco abbia deciso di coprire indegnamente il suo assessore, contro la stessa indicazione della legge che impone ai membri della Giunta di pubblicare la dichiarazione dei redditi, per poi essere costretto a cedere, dopo le nostre proteste e l'intervento dell'Anac. A parte le indagini a carico del primo cittadino, di cui si occuperà la magistratura, ed il fatto che ancora non è stato approvato il bilancio - conclude Caso - è chiaro a tutti, ormai, che la gestione Sala è stata, sin qui, disastrosa"