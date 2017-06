Comune di Milano e Airbnb verso l'accordo: tassa di due euro dal sito

Airbnb

Verso un accordo tra il Comune di Milano ed Airbnb. Palazzo Marino punta ad ottenere la formalizzazione dell'obbligo di versare una tassa di soggiorno nelle casse comunali direttamente dalla piattaforma online del colosso della sharing economy del turismo. Una tassa che dovrebbe aggirarsi attorno ai due euro. Ma attorno a tale provvedimento c'è molto di più. "L’idea - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala - è di aggiungere anche altre iniziative. Un’iniziativa intelligente che stanno facendo e voglio rilanciare è quella di ospitare gratuitamente i parenti dei malati degli ospedali milanesi. Airbnb deve dimostrare di avere voglia di fare anche queste cose".

Anche Federalbarghi guarda con favore all'accordo, che potrebbe servire a "mettere dei paletti" e garantire maggiori controlli sull'attività di Airbnb. Ha dichiarato Maurizio Naro, presidente di Apam Milano-Monza: "La richiesta che facciamo al Comune è di parità di trattamento con gli alberghi e la definizione di una tassa che sia equa, a secondo del tipo di alloggio e zona. Speriamo che vengano fatti anche i controlli, così come avviene a Barcellona dove il Comune ha degli addetti per questo. Detto questo trovo importante che ci sia questo accordo con Airbnb, una regolamentazione necessaria che chiama la piattaforma a riscuotere alla fonte la tassa di soggiorno e a versarla al Comune".

Dal canto suo, Sala ribadisce: "Sarà definita la categoria alberghiera, come b&b, e di conseguenza anche il costo della tassa che dovrebbe aggirarsi sui due euro. C’è chi mette in affitto anche una sola stanza nella casa in cui abita, quindi non è un’attività professionale. Si valuteranno i vari casi. Quello che ci interessa è rendere trasparente questo settore che è esploso con Expo e la cui onda lunga non si arresta. Secondo alcune stime il Comune potrebbe incassare circa un milione e mezzo dagli 8 mila appartamenti". La firma potrebbe avvenire a inizio luglio.