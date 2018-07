Comune di Milano, Fi: De Pasquale capogruppo al posto di Comazzi

Avvicendamento in Forza Italia a Palazzo Marino: Fabrizio De Pasquale diventa il nuovo capogruppo azzurro prendendo il posto di Gianluca Comazzi, divenuto recentemente a sua volta capogruppo in Consiglio regionale. Così commenta Comazzi: “Come anticipato dopo il mio nuovo incarico in Regione Lombardia, ho deciso di rinunciare al ruolo di capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. A prendere il mio posto sarà Fabrizio De Pasquale, a cui faccio i miei complimenti e un grande in bocca al lupo per il suo impegno futuro. Fabrizio è una persona competente ed esperta, che in passato ha già avuto modo di coordinare i consiglieri comunali di Fi. Lascio quindi il mio incarico in ottime mani, a un amico e collega la cui nomina è stata votata all’unanimità su mia proposta. Nell’augurargli buon lavoro, approfitto dell’occasione per specificare che il mio impegno a Palazzo Marino non si esaurisce qui. Resterò consigliere comunale e continuerò a rappresentare i cittadini milanesi che mi hanno votato, lavorando con la passione e la determinazione di sempre”.