Comune di Milano: sciopero di tutto il personale il 3 febbraio

Sciopero di tutto il personale del Comune di Milano, il prossimo 3 febbraio, relativo alla vertenza sulle politiche occupazionali del Comune. Lo stato di agitazione come spiega una nota dei sindacati, e' stato proclamato in disaccordo con il piano occupazionale 2016 del Comune, "che prevede l'assunzione di 298 unita' a fronte di un numero di cessazioni per l'anno pari a 348 unita', tra l'altro con la previsione di un turn over per il 2017 ridotto al 25%. Una decisione questa che il sindacato non condivide, in quanto in termini numerici il personale si ridurra' di circa 30 dipendenti". Accanto ai piani occupazionali ritenuti inadeguati rispetto al fabbisogno dei servizi comunali, i sindacati sono critici anche: sulla "pubblicazione di bandi di concorso nei quali non viene riconosciuto alcun punteggio per il servizio prestato dai lavoratori a tempo determinato e non e' stata prevista la riserva per gli interni, in quasi tutte le selezioni, unico strumento per riconoscere la professionalita' acquisita dai lavoratori dell'Ente, oltre a non dare risposta alle effettive carenze d'organico nei servizi rivolti all'utenza; sugli aspetti salariali della contrattazione (disagio, progressioni eccetera); sulle logiche che hanno governato la recente riorganizzazione, improntato alla sottovalutazione delle risorse interne, allo spoil system che ha visto lievitare i costi, all'aumento dei carichi di lavoro, alla scarsa considerazione per i dipendenti comunali, a partire dal perpetuarsi del blocco della mobilita' interna.