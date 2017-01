Comune Milano: da oggi tavolo con i sindacati dipendenti



Si riapre oggi il "tavolo tecnico" di confronto con i sindacati dei dipendenti del Comune di Milano. E' l'esito della riunione ddella scorsa settimana tra il sindaco Giuseppe Sala e i rappresentanti delle sigle sindacali, che avevano indetto uno sciopero per protestare contro il piano di assunzioni messo a punto da palazzo Marino.



"Ho ascoltato le problematiche che nascono dalla richiesta dei sindacati di reintegrare quanto piu' possibile le uscite - aveva sottolineato Sala al termine dell'ultima riunione con i rappresentanti sindacali - Rispetto a questo, noi dobbiamo fare i conti da un lato col bilancio dall'altro con le regole".



"I sindacati hanno chiesto di garantire agli interni quanto piu' possibile di partecipare alle nuove assunzioni, di mantenere rapporti sindacali certi - ha continuato il sindaco -. Noi avremo un nuovo direttore del personale dal primo marzo ma nel frattempo incarico una persona di mia fiducia per guidare questo tavolo che parte lunedi'. Mi sembra che ci siano questioni non enormi sul tavolo, mi sembra che il problema sia stato piu' di metodo di relazione: i problemi che mi sono stati sollevati non li ritengo non gestibili. Rispetto alle richieste dei sindacati si potra' rispondere in parte pero' mi pare che ci sia stato un buon clima e un ridimensionamento delle problematiche".