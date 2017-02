Comune, piano assunzioni 2017 da 3,3mld da approvare dopo il bilancio

Sono 434 le assunzioni che verranno effettuate dal comune di Milano secondo il piano di assunzioni che riguarda gli anni 2015 e 2016. Lo hanno illustrato la direttrice generale del comune Arabella Caporello, la direttrice delle risorse umane Carmela Francesca e l'assessore Cristina Tajani in audizione durante la seduta della commissione Risorse Umane e Politiche per il Lavoro di Palazzo Marino.



Nel dettaglio, il piano assunzioni ha riguardato 136 risorse nel 2015 e 298 nel 2016. Le assunzioni sono ancora da fare perché, ha spiegato Tajani, "l'amministrazione ha potuto dar seguito alle politiche occupazionali del 2015 solo nel 2016 in ragione di un vincolo normativo che prevedeva che fosse prima assorbito il personale extra della città metropolitana". Nel tempo le risorse umane del Comune sono diminuite passando da 15.310 nel 2011 a 14.428 nel 2016. All'interno di questo numero sono compresi i 128 dirigenti, di cui 113 assunti a tempo indeterminato e 15 a tempo determinato.



Il numero verrà incrementato attraverso dei bandi. Alcuni sono già stati pubblicati, mentre "altre cinque o sei posizioni verranno inserite nel prossimo semestre", ha spiegato Caporello. Il blocco delle assunzioni degli ultimi anni hanno prodotto un invecchiamento del personale del Comune: il 10,85% dei dipendenti ha oltre 60 anni, il 46,47% ha tra il 50 e i 59 anni, il 29,18% ha tra i 40 e i 49 anni e solo il 13,51% ha tra i 20 e i 39 anni. Complessivamente, l'età media si aggira intorno ai 53 anni. Per quello che riguarda il piano assunzioni del 2017, "verrà approvato - ha spiegato Carmela Francesca - dopo l'approvazione del bilancio di previsione sulla base dei numeri concordati con le organizzazioni sindacali" con un spesa prevista di 3,3 milioni di euro. "Al momento - ha precisato Francesca - possiamo coprire il 25% del turn over, ma speriamo che come comune virtuoso potremo arrivare al 75%. Già dal mese prossimo partiranno i tavoli con sindacati per definire il piano assunzioni e, dopo l'approvazione nel bilancio, potremo integrare i concorsi in essere con dei nuovi".