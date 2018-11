Con il cucciolo in ufficio: l'Ats apre le porte a cani e gatti dei dipendenti



L'Ats della Citta' metropolitana di Milano apre le porte agli animali da compagnia. Grazie al nuovo regolamento approvato dall'Agenzia di tutela della salute, infatti, da oggi gli animali da compagnia potranno stare al fianco dei propri padroni negli uffici. L'iniziativa e' stata presentata in una conferenza stampa cui hanno partecipato, insieme all'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, il direttore generale dell'Ats Milano Marco Bosio, Amoglianimali, Mauro Cervia Onlus ed Edoardo Stoppa, il regista dello spot interpretato da Juliana Moreira e dalla Border Collie Luna per sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici che la presenza di un animale da compagnia assicura anche in un luogo di lavoro.



"La presenza dei nostri animali d'affezione - ha detto Gallera - incide in maniera determinante nel migliorare la qualita' vita delle persone. Ricordo che gia' nel 2017, la Regione Lombardia ha approvato un regolamento che individuava i criteri per l'accesso degli animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, permettendo ai pazienti ricoverati di ricevere la visita dei loro animali domestici, regolamento che con grande soddisfazione e' stato approvato nelle aziende ospedaliere lombarde".