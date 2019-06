Con Museum of the Moon dal 15/6 alla Piscina Cozzi si nuota al chiaro di luna

Museum of the Moon è un progetto artistico itinerante dell’artista britannico Luke Jerram che porta la luna in giro per il mondo, in mezzo alla gente. Dopo essere stata esposta in molti paesi, tra cui Francia, Belgio, Regno Unito, India e Cina, la luna di Jerram approda a Milano, in una location d’eccezione, la Piscina Cozzi.

L’imponente installazione, dal forte impatto visivo, misura 7 metri di diametro ed è una sfera che riproduce fedelmente la superficie lunare, grazie alle cartografie fornite dalla NASA. Con una scala di circa 1:500,000, ogni centimetro della scultura sferica equivale indicativamente a 5km della superficie lunare.

Museum of the Moon ha animato sia spazi aperti sia spazi chiusi, creando atmosfere uniche. Installata all’interno della Piscina Cozzi, sopra alla vasca principale, l’esperienza sarà davvero suggestiva anche perché che si potrà nuotare sotto la luna, non solo di giorno, ma anche di notte. Sono infatti previste due notti bianche, il 15 e il 22, giornate in cui verrà data la possibilità di nuotare fino alle ore 4.00.

La Luna di Jerram ha l’incredibile capacità di adattarsi di volta in volta alla location in cui si trova, generando emozioni e sensazioni diverse a seconda di dove viene ospitata. Museum of the Moon permette al pubblico di osservare e contemplare da vicino la luna. Impossibile non restarne affascinati. Al buio sembra vera, grazie anche ai crateri riprodotti sulla superficie dell’installazione.

“Sono felice di poter dare ai frequentatori della Piscina Cozzi l’opportunità di ammirare un’opera d’arte così suggestiva che con il riverbero dell’acqua della vasca, sono certa regalerà forti emozioni. Progetti come Museum of the Moon rientrano perfettamente nella filosofia di Milanosport che cerca, attraverso lo sport, ma non solo e questa installazione ne è un esempio, di creare esperienze uniche ed indimenticabili”, ha detto Chiara Bisconti, Presidente di Milanosport.