Concerti e grandi eventi, Milano sarà blindata. Il piano dopo Londra e Torino

PIANO SICUREZZA A MILANO DOPO L'ATTENTATO DI LONDRA

Milano prende le contromisure dopo l'attentato di Londra e il panico di piazza San Carlo a Torino che ha causato oltre 1500 feriti. Tanto che Palazzo Marino ha già pronto un piano per i concerti e i grandi eventi dell'estate milanese. Come riporta il Corriere della Sera, il modello è quello del concerto di Capodanno in piazza del Duomo con ordinanze per vietare i botti e le bottiglie di vetro e un perimetro di sicurezza il più largo possibile.

Gli eventi da salvaguardare nelle prossime settimane sono parecchi. L'11 giugno ci sarà il concerto della Filarmonica in iazza del Duomo. Poi ci sarà la ricca scaletta dei concerti a San Siro, il Milan Summer Festival all'Ippodromo e i vari eventi organizzati nell'ex area Expo.