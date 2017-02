Concerto Lady Gaga, Siae : già "un caso di secondary ticketing annunciato"



“Praticamente un caso di secondary ticketing annunciato". E' la denuncia del direttore generale della Siae Gaetano Blandini a proposito del concerto di Lady Gaga, in programma il 26 settembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano).



"Abbiamo rilevato che già prima della partenza della prevendita che inizierà il 9 febbraio (per il resto del pubblico i biglietti del concerto saranno messi in vendita da lunedì 13 febbraio) - avverte Blandini - si sta verificando una situazione surreale. Sul proprio sito, infatti, Viagogo annuncia che si potranno già acquistare da domani a prezzo maggiorato i titoli di ingresso. Non solo: sul sito viene proposta addirittura una preregistrazione per ‘saltare la fila’ e, con un messaggio ingannevole ben evidenziato in rosso, già oggi si annunciano ’solo pochi biglietti rimasti’".