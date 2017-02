Concerto nazirock alla Palazzina Liberty: il Comune revoca l'autorizzazione

Palazzina Liberty Milano

Niente concerto nazirock nella Palazzina Liberty di Milano per la serata dedicata al Giorno del ricordo delle Foibe: il Comune di Milano ha infatti revocato l'autorizzazione al Municipio 4, dopo le polemiche nate per la partecipazione all'evento di Federico Goglio, cantante della destra estrema conosciuto con il nome di Skoll.

Il presidente di Municipio 4 Paolo Bassi (Lega Nord), ha spiegato: "L'utilizzo non è stato concesso perché dal Comune ci hanno spiegato che non erano state rispettate le procedure per la richiesta, in particolare i tempi. Mi sono informato presso i funzionari che hanno avviato le procedure e mi hanno assicurato che tutto è stato fatto come le altre volte e tutti i passaggi formali sono stati completati".

Ma, come riporta Repubblica, al comune di Milano sostengono che non sarebbe mai stata inoltrata richiesta di usare la palazzina per l'evento.